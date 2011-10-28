android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Алекс Богомолов – Душан Лажович

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Алекс БогомоловРоссия
    2 1
    Душан ЛайовичСербия
    Турнир St. Petersburg Open. Мужчины. Санкт-Петербург, Россия, октябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 28 октября 2011, 13:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Алекс Богомолов –  Филипп Кольшрайбер
    		 6:4 3:6 7:5
     Душан Лайович –  Дуди Села
    		 2:6 6:2 6:1

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Янко Типсаревич
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    27 октября 2011

    19:59 Алекс Богомолов: «Когда чувствуешь, что игра уходит из рук, очень трудно с этим смириться»|0

    26 октября 2011

    23:54 Стаховский и Богомолов посетили детскую больницу|0

    25 октября 2011

    18:03 Алекс Богомолов: «Надеюсь, что буду играть за Россию»|2

    17:16 Игорь Куницын: «Подводить итоги сезона пока рано – впереди еще два крупных турнира»|0

    22 октября 2011

    12:59 Виктор Троицки: «Это был очень сложный матч с физической и психологической точек зрения, я полностью вымотан»|0

    18 октября 2011

    22:46 Алекс Богомолов: «Хотел бы тренироваться в Москве перед европейскими турнирами»|0

    6 октября 2011

    18:04 Энди Маррей: «Моя цель – завершить год третьей ракеткой мира»|41

    3 октября 2011

    21:21 Кузнецов уступил в финале турнира в Умаге|3

    2 октября 2011

    12:33 Кузнецов вышел в финал турнира в Умаге|1

    27 сентября 2011

    11:59 Маркос Багдатис: «Не думал о том, что могу выиграть двухсотый матч»|0



    Лучшие материалы