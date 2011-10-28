19:59 Алекс Богомолов: «Когда чувствуешь, что игра уходит из рук, очень трудно с этим смириться»|0
23:54 Стаховский и Богомолов посетили детскую больницу|0
18:03 Алекс Богомолов: «Надеюсь, что буду играть за Россию»|2
17:16 Игорь Куницын: «Подводить итоги сезона пока рано – впереди еще два крупных турнира»|0
12:59 Виктор Троицки: «Это был очень сложный матч с физической и психологической точек зрения, я полностью вымотан»|0
22:46 Алекс Богомолов: «Хотел бы тренироваться в Москве перед европейскими турнирами»|0
18:04 Энди Маррей: «Моя цель – завершить год третьей ракеткой мира»|41
21:21 Кузнецов уступил в финале турнира в Умаге|3
12:33 Кузнецов вышел в финал турнира в Умаге|1
11:59 Маркос Багдатис: «Не думал о том, что могу выиграть двухсотый матч»|0
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .