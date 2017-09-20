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09:46 Денис Шаповалов: «Я был измотан после вчерашнего. Рафа отнял у меня много сил»|13
08:43 В Монреале Шаповалов выиграл большей матчей АТР, чем за всю предыдущую карьеру|19
08:50 У Раонича травма запястья|4
09:05 Томаш Бердых: «Прошел хорошую проверку»|0
22:46 Уимблдон. Матч Джоковича и Маннарино перенесен на завтра, решение вызвало споры|104
09:48 Адриан Маннарино о штрафе за столкновение с болбоем: «Я не знаю, кто на корте важнее – игроки или болбои?»|20
19:16 Анталья (АТР). Сугита выиграл первый титул в карьере|4
12:34 Анталья (АТР). Багдатис не смог доиграть полуфинал против Сугиты|3
20:49 Турнир в Анталье стал вторым в этом году, на котором в полуфинале нет сеяных|2
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