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    Теннис Не определен – Адриан Маннарино

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    Не определен
    Адриан МаннариноФранция
    Турнир St. Petersburg Open. Мужчины. Санкт-Петербург, Россия, октябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 20 сентября 2017
    Статус матча перенесен
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