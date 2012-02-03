12:15 Раонич выполнил самую сильную подачу Australian Open|1
09:20 Изнер – лидер Australian Open по количеству эйсов|3
08:22 Рейтинг АТР. Дель Потро вошел в десятку, Южный опустился на четыре позиции, Турсунов и Куницын – на шесть|2
17:01 Давыденко в первом раунде турнира в Монпелье сыграет с Робером|3
20:53 Надаль выполнил «удар дня» на Australian Open|27
19:38 Рафаэль Надаль: «Третий и четвертый сеты я провел на высочайшем уровне»|45
18:35 Томаш Бердых: «Я провел матч хорошо, но недостаточно хорошо для матча с Надалем»|40
17:50 Томаш Бердых: «Я проиграл Рафе последние 9 или 10 матчей, хотелось бы изменить ситуацию»|35
17:19 Томаш Бердых: «Даже в этом случае Альмагро мог пробить в другое место, а не прямо в меня»|54
14:22 Новак Джокович: «Выражаю Николя свое уважение и поздравляю его с днем рождения»|3
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