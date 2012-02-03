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    Теннис Томаш Бердых – Николя Махут

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Томаш БердыхЧехия
    3 4
    Николя МаюФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 февраля 2012, 19:15
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Томаш Бердых –  Флоран Серра
    		 6:0 6:2
     Николя Маю –  Флориан Майер
    		 7:6 6:3

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Филипп Кольшрайбер
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