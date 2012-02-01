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    Теннис Эдуард Роджер-Васелин – Филипп Кольшрайбер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 5
    Эдуард Роже-ВасселинФранция
    6 7
    Филипп КольшрайберГермания
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 1 февраля 2012, 20:45
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Ришар Гаске
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