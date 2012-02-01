16:46 Хуан Мартин дель Потро: «Роджер, конечно, является фаворитом в нашем матче»|11
20:36 Хуан Мартин дель Потро: «Я думаю, что провел свой лучший матч в этом году»|3
15:34 Энди Маррей: «Я очень хорошо подавал и не дал сопернику шансов»|1
11:48 Оливье Рохус: «Я думаю, что показываю здесь чуть ли не лучший теннис в карьере»|1
11:49 Филипп Кольшрайбер: «Думаю, что мне удалось взять ключевые розыгрыши, в этом все дело»|0
18:06 Филипп Кольшрайбер: «Чем дольше длился матч, тем лучше я подавал. Может, Райана это раздражало»|1
17:57 Филипп Кольшрайбер: «C каждым днем энергии прибавляется»|0
10:58 Станислас Вавринка: «Я постепенно прибавлял в игре по ходу всего матча»|0
19:59 Алекс Богомолов: «Когда чувствуешь, что игра уходит из рук, очень трудно с этим смириться»|0
12:35 Энди Роддик: «Пока глупо думать о Нью-Йорке, многое может измениться»|0
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