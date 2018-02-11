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    Теннис Gasquet, Richard – Пуйлл, Лукаш

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4
    Ришар ГаскеФранция
    7 6
    Люка ПуйФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Финал Финал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 11 февраля 2018, 15:40
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Полуфинал Счет
     Давид Гоффен –  Ришар Гаске
    		 4:6 6:0 3:6
     Жо-Вильфред Тсонга –  Люка Пуй
    		 6:1 5:5  
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