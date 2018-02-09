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    Теннис Paire, Benoit – Пуйлл, Лукаш

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 4
    Бенуа ПэрФранция
    6 6
    Люка ПуйФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 9 февраля 2018, 22:15
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Джон Миллман –  Бенуа Пэр
    		 4:6 6:7
     Карлос Табернер –  Люка Пуй
    		 1:6 2:6

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Жо-Вильфред Тсонга
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