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    Теннис Рублев, Андрей – Tsonga, Jo-wilfried

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6
    Андрей РублевРоссия
    6 7
    Жо-Вильфред ТсонгаФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 9 февраля 2018, 20:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Андрей Рублев –  Жереми Шарди
    		 6:2 6:1
     Николя Маю –  Жо-Вильфред Тсонга
    		 6:7 7:6 6:7

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Люка Пуй
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    Новости команд

    5 февраля

    09:25 Рейтинг АТР. Рублев опустился на одну строчку|4

    19 января

    18:59 Ник Кириос о том, что на его матч пришел Уилл Смит: «Я не шучу, он мой любимый актер»|11

    18:44 Жо-Вильфред Тсонга: «Какой-то парень говорил со мной с трибун, и я сказал ему: «Спускайся»|7

    17 января

    16:57 Ник Кириос: «В 2008-м ходил на все тренировки Тсонга, и он каждый день давал мне автограф»|10

    11:59 Денис Шаповалов: «Надо узнать у Роджера, каким гелем он пользуется, что у него всегда идеальная прическа»|28

    11:39 Жо-Вильфред Тсонга: «Интересно играть с молодыми. Помню, как сам играл с Сафиным, Хьюиттом»|12

    13 января

    21:04 Организаторы турнира в Окленде могут лишить Сока премии в размере 100 000 долларов|13

    11 января

    11:59 Australian Open. Джокович, Вавринка, Зверев-младший и Тим попали в одну четверть сетки|254

    9 января

    21:29 АТР пересматривает правила, касающиеся отказов от участия в турнирах|22

    8 января

    13:04 Рейтинг АТР. Рублев поднялся на 7 строчек, Медведев – опустился на 19|5



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