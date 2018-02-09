09:25 Рейтинг АТР. Рублев опустился на одну строчку|4
18:59 Ник Кириос о том, что на его матч пришел Уилл Смит: «Я не шучу, он мой любимый актер»|11
18:44 Жо-Вильфред Тсонга: «Какой-то парень говорил со мной с трибун, и я сказал ему: «Спускайся»|7
16:57 Ник Кириос: «В 2008-м ходил на все тренировки Тсонга, и он каждый день давал мне автограф»|10
11:59 Денис Шаповалов: «Надо узнать у Роджера, каким гелем он пользуется, что у него всегда идеальная прическа»|28
11:39 Жо-Вильфред Тсонга: «Интересно играть с молодыми. Помню, как сам играл с Сафиным, Хьюиттом»|12
21:04 Организаторы турнира в Окленде могут лишить Сока премии в размере 100 000 долларов|13
11:59 Australian Open. Джокович, Вавринка, Зверев-младший и Тим попали в одну четверть сетки|254
21:29 АТР пересматривает правила, касающиеся отказов от участия в турнирах|22
13:04 Рейтинг АТР. Рублев поднялся на 7 строчек, Медведев – опустился на 19|5
Войти как пользователь
Войдите на сайт, чтобы оценивать посты и комментарии
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?Зарегистрироваться
Подписывайтесь на лучшие блоги.
Читайте мнения тех, кто вам интересен.
Составьте ленту новостей по важным
именно для вас темам.
Общайтесь в комментариях.
Пишите в блогах, статусах и форумах.
Оценивайте вклад других и делайте
сайт лучше.
У нас есть увлекательные Fantasy-
турниры по пяти видам спорта
и обширная Лига прогнозов. Соревнуйтесь
и выигрывайте.
Общайтесь со звездами спорта
и журналистики в конференциях,
статусах и блогах. находите друзей
и единомышленников.
После регистрации зайдите на страницу
настроек своего профиля. Вы сможете
выбрать аватар, указать дополнительные
данные о себе и настроить сайт
по собственному вкусу.
Если раньше у вас была учетная запись на Sports.ru, свяжите ее с вашим аккаунтом в соцсети.
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .