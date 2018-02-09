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    Теннис Дамир Джумхур – Gasquet, Richard

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 2
    Дамир ДжумхурБосния и Герцеговина
    6 6
    Ришар ГаскеФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 9 февраля 2018, 16:50
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Дамир Джумхур –  Рубен Бемельманс
    		 7:5 6:3
     Пьер-Уг Эрбер –  Ришар Гаске
    		 6:7 7:5 3:6

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Давид Гоффен
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