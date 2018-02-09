11:18 Даниил Медведев: «Доволен своим прогрессом, но вижу много ребят моего возраста, которые сильнее, и результаты у них лучше»|2
18:17 Роджер Федерер: «Плохих матчей на Australian Open не припомню. Даже тот, который я проиграл Сафину в 2005-м, был эпическим»|22
09:04 Надаль проиграл Гаске на выставочном турнире|14
12:30 Победа Донского над Федерером признана главной неожиданностью сезона ATP|9
14:58 Кубок Дэвиса. Финал. Франция – Бельгия. В первом матче Пуй сыграет с Гоффеном|8
16:56 В команду Гаске вошел Тьерри Тулань|0
14:19 Гаске и Бругера завершили сотрудничество|0
12:11 Люка Пуй: «Хорошие результаты придают уверенности перед финалом Кубка Дэвиса. Если, конечно, меня вызовут в сборную»|1
09:56 Ришар Гаске: «Обыграл Тима – одного из лучших теннисистов мира»|1
09:14 Рейтинг ATP. Тсонга вернулся в Топ-15, Джумхур приблизился к Топ-30, Циципас дебютировал в Топ-100|1
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