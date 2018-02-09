android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Дэвид Гоффен – Хачанов, Карен

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Давид ГоффенБельгия
    4 4
    Карен ХачановРоссия
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 9 февраля 2018, 15:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Давид Гоффен –  Жиль Симон
    		 6:4 6:2
     Ричардас Беранкис –  Карен Хачанов
    		 2:6 6:7

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Ришар Гаске
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    7 февраля

    10:53 Матч Гоффена в Монпелье будет транслироваться на его странице в фейсбуке|0

    5 февраля

    09:25 Рейтинг АТР. Рублев опустился на одну строчку|4

    18 января

    14:07 Хуан Мартин дель Потро: «Почти 40 градусов жары – это уже опасно для здоровья»|5

    11 января

    12:15 Дель Потро вернется в Топ-10|7

    11:59 Australian Open. Джокович, Вавринка, Зверев-младший и Тим попали в одну четверть сетки|254

    8 января

    13:04 Рейтинг АТР. Рублев поднялся на 7 строчек, Медведев – опустился на 19|5

    5 января

    18:20 Кубок Хопмана. Германия и Швейцария вышли в финал|87

    09:09 Бушар снялась с последнего матча Кубка Хопмана|8

    2 января

    18:59 Роджер Федерер – об игре Хачанова: «Помню эти времена: у твоего соперника матчбол, а тебе все равно, ты просто бьешь»|12

    14:31 На матче Федерера и Хачанова установлен рекорд посещаемости Кубка Хопмана|14



    Лучшие материалы