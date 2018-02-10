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    Теннис Tsonga, Jo-wilfried – Пуйлл, Лукаш

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 5
    Жо-Вильфред ТсонгаФранция
    1 5
    Люка ПуйФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 10 февраля 2018, 18:25
    Статус матча завершен. Ret.
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Андрей Рублев –  Жо-Вильфред Тсонга
    		 4:6 6:7
     Бенуа Пэр –  Люка Пуй
    		 1:6 4:6

    Будущие соперники

    Финал –  Ришар Гаске
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