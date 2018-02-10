08:58 Роттердам (АТР). Федерер может сыграть с Вавринкой за №1|87
18:59 Ник Кириос о том, что на его матч пришел Уилл Смит: «Я не шучу, он мой любимый актер»|11
18:44 Жо-Вильфред Тсонга: «Какой-то парень говорил со мной с трибун, и я сказал ему: «Спускайся»|7
16:57 Ник Кириос: «В 2008-м ходил на все тренировки Тсонга, и он каждый день давал мне автограф»|10
11:59 Денис Шаповалов: «Надо узнать у Роджера, каким гелем он пользуется, что у него всегда идеальная прическа»|28
11:39 Жо-Вильфред Тсонга: «Интересно играть с молодыми. Помню, как сам играл с Сафиным, Хьюиттом»|12
10:11 Хаас вошел в команду Пуя|4
14:04 Бердых обыграл Надаля в финале выставочного турнира в Мельбурне и выиграл 250 тысяч долларов|29
14:10 Давид Гоффен: «Я на корт в наушниках никогда не выйду. Но все люди разные»|9
22:51 Тсонга и Дарси снялись с первых турниров сезона. Оба играли в финале Кубка Дэвиса|0
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