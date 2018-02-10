11:18 Даниил Медведев: «Доволен своим прогрессом, но вижу много ребят моего возраста, которые сильнее, и результаты у них лучше»|2
10:53 Матч Гоффена в Монпелье будет транслироваться на его странице в фейсбуке|0
09:25 Рейтинг АТР. Рублев опустился на одну строчку|4
18:17 Роджер Федерер: «Плохих матчей на Australian Open не припомню. Даже тот, который я проиграл Сафину в 2005-м, был эпическим»|22
09:04 Надаль проиграл Гаске на выставочном турнире|14
13:04 Рейтинг АТР. Рублев поднялся на 7 строчек, Медведев – опустился на 19|5
18:20 Кубок Хопмана. Германия и Швейцария вышли в финал|87
09:09 Бушар снялась с последнего матча Кубка Хопмана|8
14:45 Федерер стартует на Кубке Хопмана в субботу, с Хачановым сыграет во вторник|8
14:10 Давид Гоффен: «Я на корт в наушниках никогда не выйду. Но все люди разные»|9
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