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    Теннис Дэвид Гоффен – Gasquet, Richard

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 3
    Давид ГоффенБельгия
    6 0 6
    Ришар ГаскеФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 10 февраля 2018, 16:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Давид Гоффен –  Карен Хачанов
    		 6:4 6:4
     Дамир Джумхур –  Ришар Гаске
    		 4:6 2:6

    Будущие соперники

    Финал –  Люка Пуй
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