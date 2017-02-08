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    Теннис C. Hemery – Пьерр Хьюз Херберт

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    3 5
    Кэлвин ЭмериФранция
    6 7
    Пьер-Уг ЭрберФранция
    Турнир Open Sud de France. Мужчины. Монпелье, Франция, февраль. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 8 февраля 2017, 13:00
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Жо-Вильфред Тсонга
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