09:52 Пьер-Уг Эрбер: «Мне очень хочется, чтобы Федерер поскорее вернулся в тур, и я мог бы с ним сыграть»|3
16:56 Джейми Маррей и Суарес закончат сезон первыми ракетками мира|9
18:23 Итоговый турнир ATP. Пары. В группе Маррея /Суареса Брайаны, Додиг /Мело, Хьюи /Мирный|3
15:53 Николя Маю: «Очень расстроены, но теперь сделаем все, чтобы выиграть медаль в миксте»|0
11:50 Янник Ноа: «У нас подросло новое поколение, и эта победа зарядит их уверенностью»|1
10:52 Эрбер и Маю квалифицировались на итоговый турнир|2
11:01 Давид Феррер: «Было важно одержать эту победу, и я надеюсь, что против Брауна сыграю лучше»|0
20:25 Уимблдон. Пары. Финал. Эрбер и Маю обыграли Беннето и Роже-Васселина|9
16:31 Маю впервые за год обыграл соперника из Топ-15 и повторил свой лучший результат на одиночных «Шлемах»|5
14:59 Эрбер и Маю выиграли третий «Мастерс» подряд|3
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