13:11 Юрген Мельцер: «Всегда приятно возвращаться домой и играть перед своим зрителем»|0
13:05 Хуан Мартин дель Потро: «Мне нужно прибавлять, чтобы выигрывать больше матчей»|0
09:03 Хуан Мартин дель Потро: «Будет очень сложно обыграть Надаля у него дома, но у нас хорошая команда»|7
14:42 Гаэль Монфис: «Против Раонича надо будет сконцентрироваться на приеме, постараться погонять его»|0
11:03 Гаэль Монфис: «Я победил в трудном матче, и это здорово для меня»|0
14:49 Кевин Андерсон: «Я подавал гораздо лучше, чем в матче первого раунда»|0
13:45 Хуан Мартин дель Потро: «Джеймс играл сегодня лучше»|2
12:38 Джеймс Блэйк: «Я бы назвал эту победу лучшей за последние три года»|1
14:38 Багдатис и дель Потро выиграли первый матч в паре|10
14:03 Даррен Кейхилл: «Томич заслужил третью попытку обыграть Марди Фиша»|0
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