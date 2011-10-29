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    Теннис Кевин Андерсон – Хуан Мартин дель Потро

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 4
    Кевин АндерсонЮАР
    6 3 6
    Хуан Мартин дель ПотроАргентина
    Турнир Bank Austria TennisTrophy. Мужчины. Вена, Австрия, октябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 29 октября 2011, 15:00
    Статус матча завершен
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