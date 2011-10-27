13:00 Давид Феррер: «Я все более уверенно чувствую себя»|0
15:45 Радек Штепанек: «После всего, что здесь произошло, для меня честь играть перед японскими болельщиками»|0
13:15 Радек Штепанек: «Пока организм позволяет мне играть, я буду это делать»|1
10:20 Радек Штепанек: «Наши партнеры по команде смогут получить немного опыта»|0
09:38 Томаш Бердых: «На корте была команда, и Радек мне очень помог»|0
15:43 Радек Штепанек: «Рад, что не потерял концентрацию, когда выигрывал»|0
22:30 Штепанек снялся с Открытого чемпионата США|2
13:54 Новак Джокович: «Думаю, что завтра с подачей будет лучше»|2
10:56 Новак Джокович: «Я сыграл вполне хорошо для стартового матча»|3
14:16 Штепанек одержал 300-ю победу в карьере|2
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