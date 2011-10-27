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    Теннис Радек Штепанек – Даниэль Брандс

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6
    Радек ШтепанекЧехия
    6 7
    Даниэль БрандсГермания
    Турнир Bank Austria TennisTrophy. Мужчины. Вена, Австрия, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 октября 2011, 16:00
    Статус матча завершен
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