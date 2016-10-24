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    Теннис Иво Карлович – Стив Джонсон

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 6
    Иво КарловичХорватия
    6 3
    Стив ДжонсонСША
    Турнир Bank Austria TennisTrophy. Мужчины. Вена, Австрия, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 24 октября 2016, 13:40
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Дамир Джумхур
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