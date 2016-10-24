23:00 Пуй, Тим, Зверев претендуют на звание прогресса года в ATP, дель Потро – возвращения|26
18:40 Стокгольм (АТР). Дель Потро в первом круге сыграет с Изнером|6
15:45 Карлович в Токио сыграл пять тай-брейков в пяти сетах|6
17:50 Карлович вернется в сборную и сыграет в финале Кубка Дэвиса|7
10:49 Иво Карлович: «Это был лучший US Open в моей жизни, я никогда так далеко не проходил»|0
10:44 Кеи Нисикори: «Против Карловича провел один из лучших матчей»|1
08:21 Карлович стал самым возрастным игроком в 1/8 финала US Open за 25 лет|7
13:14 Хуан Мартин дель Потро: «Мне нравится, когда болельщики поют песни»|5
07:13 Стив Джонсон: «Я никогда не говорил, что дель Потро не заслужил wild card на US Open»|11
06:54 Карлович выполнил 61 эйс в первом круге US Open и побил рекорд турнира|10
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