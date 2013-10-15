16:54 Федерер и Чжан проиграли во втором круге шанхайского «Мастерса»|2
09:13 Бьоркман сыграет в Стокгольме|3
20:33 Джокович и Вавринка вышли в полуфинал парного турнира в Пекине|10
09:38 Новак Джокович: «Иногда мне не хватает игры в паре. Так что я с радостью сыграю с Вавринкой»|6
10:30 Дэниэл Нестор: «У нас никогда не было такой поддержки в выездном матче»|1
09:50 Томаш Бердых: «Мы со Штепанеком провели очередной великолепный матч»|2
12:12 Алекс Корретха: «Марк и Рафа – наша лучшая парная комбинация»|0
23:05 Надаль сыграет парный матч во встрече с Украиной|14
11:20 Леандер Паес: «Помню, мне было очень одиноко и грустно, но Радек вытащил меня из кровати на пробежку»|2
00:40 Паес стал самым возрастным чемпионом «Шлема» в Открытой эре|6
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