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    Теннис Панова А / Соловьева В – Кудрявцева А / Родионова Ан

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 3
    ПановаРоссия/СоловьеваРоссия
    6 6
    КудрявцеваРоссия/Ан. РодионоваАвстралия
    Турнир Kremlin Cup. Женщины, пары. Москва, Россия, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 15 октября 2013, 11:00
    Статус матча завершен
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