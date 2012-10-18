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    Теннис Макарова / Веснина – А. Родионова/ Г. Воскобоева

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    МакароваРоссия/ВеснинаРоссия
    4 4
    Ан. РодионоваАвстралия/ВоскобоеваКазахстан
    Турнир Kremlin Cup. Женщины, пары. Москва, Россия, октябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 18 октября 2012, 16:25
    Статус матча завершен
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