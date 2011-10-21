10:42 Виктория Азаренко: «Я полностью реализовала свой тактический план»|0
12:05 Виктория Азаренко: «Я рада, что мне удалось вернуть инициативу и взять второй сет, не затягивая матч»|0
10:10 Виктория Азаренко: «Закончила четвертый курс университета и добилась успехов в кулинарии»|3
10:16 Чемпионская гонка WTA. Бартоли обошла Петкович, Родина поднялась на десять позиций|0
10:13 Рейтинг WTA. Бартоли вернулась в десятку, Клийстерс ее покинула, Родина вернулась в сотню, Долонц ее покинула|0
14:57 Возняцки стала второй в пятерке лучших теннисисток мира по опросу датской газеты|11
11:41 Виктория Азаренко: «Буду играть с детьми в Минске»|0
08:42 Чемпионская гонка WTA. Радванска и Павлюченкова поднялась на две позиции, Кириленко – на одну|0
08:39 Рейтинг WTA. Звонарева опустилась на две позиции, Радванска и Петкович вошли в десятку, Кузнецова – в двадцатку, Долонц – в сотню|0
12:14 Возняцки может потерять первую строчку по итогам сезона|24
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