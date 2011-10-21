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    Теннис Виктория Азаренко – Ивета Бенешова

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Виктория АзаренкоБеларусь
    3 2
    Ивета БенешоваЧехия
    Турнир BGL Luxembourg Open. Женщины. Люксембург, октябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 21 октября 2011, 19:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/8 финала Счет
     Виктория Азаренко –  Альберта Брианти
    		 6:0 6:1
     Ивета Бенешова –  Мария Кириленко
    		 :  

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Юлия Гергес
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