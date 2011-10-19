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    Теннис Ангелик Кербер – Шууфс, Бибиан

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 2 1
    Анжелик КерберГермания
    2 6 6
    Бибиане СкуфсГолландия
    Турнир BGL Luxembourg Open. Женщины. Люксембург, октябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 19 октября 2011, 14:00
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Ребекка Марино
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    9 сентября 2011

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    5 сентября 2011

    11:50 Кербер впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»|0

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