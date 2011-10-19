13:22 Агнешка Радванска: «Здесь не может быть легких матчей»|1
23:18 Кербер поднимется в обновленном рейтинге на 58 позиций|2
11:16 Ангелик Кербер: «Это один из самых ярких моментов моей карьеры»|2
18:56 Ник Боллетьери: «Может дойти до трех сетов, но с учетом опыта и игровой мощи, ставлю на Стосур»|0
17:29 Саманта Стосур: «Я очень довольна тем, как сыграла, особенно с учетом длительного ожидания»|0
16:22 Флавия Пеннетта: «Кербер играла агрессивно и все время была в нужном месте»|4
11:36 Кербер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»|11
19:07 Ник Боллетьери: «Я ожидаю от Пеннетты победы в двух сетах»|1
11:50 Кербер впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»|0
10:52 Алла Кудрявцева: «Не зря Кербер Радванску обыграла»|2
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