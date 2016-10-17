09:36 Макарова и Веснина претендуют на звание лучшей пары года по версии WTA|1
15:06 Федерация тенниса Франции сняла дисквалификацию с Младенович и Гарсии, продлила – для Пэра|0
13:44 Гуанчжоу (WTA). 1/2 финала. Янкович обыграла Конюх|0
21:25 US Open. Пары. Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли свой третий «Шлем»|16
11:21 Елена Веснина: «Первый круг всегда получается сложным и нервным»|4
15:58 Федерация тенниса Франции временно отстранила Младенович, Гарсию и Пэра|29
00:46 Кристина Младенович: «Большое спасибо нашей федерации, чья некомпетентность угробила такой важный для нас с Каролин момент»|10
16:21 Гарсия и Младенович перед своим матчем в Рио узнали, что их форма не отвечает требованиям ITF|4
14:59 Каролин Гарсия: «Я всегда мечтала выиграть хотя бы один титул, а сейчас у меня три и еще парный «Ролан Гаррос»|0
10:44 Рейтинг WTA. Киз дебютировала в Топ-10|3
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