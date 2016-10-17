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    Теннис Каролин Гарсиа – Анетт Контавейт

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 2 6
    Каролин ГарсияФранция
    6 6 4
    Анетт КонтавейтЭстония
    Турнир BGL Luxembourg Open. Женщины. Люксембург, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 17 октября 2016, 12:10
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Андреа Петкович
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