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    Теннис Кайя Канепи – Люция Шафаржова

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Кайя КанепиЭстония
    7 4 3
    Люция ШафаржоваЧехия
    Турнир Kremlin Cup. Женщины. Москва, Россия, октябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 22 октября 2011, 14:35
    Статус матча завершен
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    Новости команд

    22 октября 2011

    12:07 Люция Шафаржова: «Это отличная возможность подготовиться к финалу Кубка Федерации»|0

    10:44 Кайя Канепи: «Это сложный турнир с сильными игроками, чтобы тут выиграть, надо быть готовой обыгрывать любую»|1

    09:58 Светлана Кузнецова: «Я играла в обороне – а это не моя игра»|0

    21 октября 2011

    09:09 Светлана Кузнецова: «Я довольна своей игрой, сегодня не было провалов»|3

    20 октября 2011

    10:01 Агнешка Радванска: «К сожалению, я так и не смогла приспособиться к покрытию в «Олимпийском»|8

    19 октября 2011

    20:06 Кайя Канепи: «Чтобы обыграть Кузнецову, мне нужно будет показать хороший теннис»|4

    16 октября 2011

    13:07 Доминика Цибулкова: «Очень хочу выиграть свой первый титул WTA»|1

    15 октября 2011

    14:45 Доминика Цибулкова: «Матч против Родионовой получился похожим на нашу встречу с Эррани в предыдущем раунде»|0

    6 октября 2011

    22:03 Каролин Возняцки: «Очень рада, что одержала победу, взяв реванш за поражение в Токио»|16

    5 октября 2011

    10:25 Каролин Возняцки: «Пусть моя соперница сделает сто виннерсов и ноль ошибок, меня это не интересует»|8



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