12:07 Люция Шафаржова: «Это отличная возможность подготовиться к финалу Кубка Федерации»|0
10:44 Кайя Канепи: «Это сложный турнир с сильными игроками, чтобы тут выиграть, надо быть готовой обыгрывать любую»|1
09:58 Светлана Кузнецова: «Я играла в обороне – а это не моя игра»|0
09:09 Светлана Кузнецова: «Я довольна своей игрой, сегодня не было провалов»|3
10:01 Агнешка Радванска: «К сожалению, я так и не смогла приспособиться к покрытию в «Олимпийском»|8
20:06 Кайя Канепи: «Чтобы обыграть Кузнецову, мне нужно будет показать хороший теннис»|4
13:07 Доминика Цибулкова: «Очень хочу выиграть свой первый титул WTA»|1
14:45 Доминика Цибулкова: «Матч против Родионовой получился похожим на нашу встречу с Эррани в предыдущем раунде»|0
22:03 Каролин Возняцки: «Очень рада, что одержала победу, взяв реванш за поражение в Токио»|16
10:25 Каролин Возняцки: «Пусть моя соперница сделает сто виннерсов и ноль ошибок, меня это не интересует»|8
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