09:15 Надежда Петрова: «Чувствовала недостаток игровой практики»|1
20:54 Вера Душевина: «Всегда хочется показать перед друзьями лучший теннис, но это очень волнительно»|0
12:08 Сегодня день рождения отмечает Вера Душевина|2
18:57 Кудрявцева и Душевина не смогли выйти в основную сетку турнира в Пекине|0
12:34 Душевина и Воскобоева не смогли выиграть парный титул в Сеуле|0
21:14 Галина Воскобоева: «Мы с Верой друзья, но должны забывать об этом, когда выходим на корт в одиночке»|0
20:39 Мария Кириленко: «Я готова к игре с любой соперницей»|8
20:07 Петрова превысила показатель в 100 побед на турнирах «Большого шлема»|5
09:37 Петрова и Стосур сыграли рекордный матч|10
18:09 Ник Боллетьери: «Я отдаю очень небольшое преимущество Стосур, исходя из того, как теннисистки выступали в сезоне»|2
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