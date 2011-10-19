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    Теннис Вера ДУшевина – Надежда Петрова

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7
    Вера ДушевинаРоссия
    2 6
    Надежда ПетроваРоссия
    Турнир Kremlin Cup. Женщины. Москва, Россия, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 19 октября 2011, 17:20
    Статус матча завершен
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