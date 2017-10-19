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    Теннис Саснович, Алиаксандра – Дарья Касаткина

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 3
    Александра СасновичБеларусь
    6 6
    Дарья КасаткинаРоссия
    Турнир Kremlin Cup. Женщины. Москва, Россия, октябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 19 октября 2017, 10:11
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Кристина Младенович –  Александра Саснович
    		 2:6 6:2 2:6
     Катерина Синякова –  Дарья Касаткина
    		 2:6 3:6  

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Ирина Бегу
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