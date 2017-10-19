21:07 Дарья Касаткина: «Играть на деревянном покрытии непривычно – таких турниров всего три: Москва, Петербург и Линц»|6
02:18 Дарья Касаткина: «Сезон был похож на американские горки»|3
02:05 Анастасия Павлюченкова: «В Гонконге говорили, что матч отменят, и я уже села поесть, когда сказали, что надо идти на корт»|6
12:53 Кубок Кремля. Шарапова в первом круге сыграет с Рыбариковой, Павлюченкова – с Касаткиной|53
04:04 Чемпионская гонка WTA. Халеп первая, Гарсия вошла в Топ-8, Касаткина – в Топ-25|1
11:15 Симона Халеп: «В этот раз сыграла с Касаткиной лучше, чем в Ухане»|3
20:51 Агнешка Радванска: «Касаткина очень талантливая молодая теннисистка, и я видела множество ее матчей»|6
15:39 Касаткина будет работать с тренером, с которым сотрудничала в 17 лет|8
11:00 Касаткина рассталась с тренером|22
19:00 Симона Халеп: «После US Open мы с командой решили подтянуть подачу. Но нельзя получить результат за 2 недели»|5
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