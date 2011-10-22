11:23 Янко Типсаревич: «К концу года хочу входить в десятку»|10
09:07 Дмитрий Турсунов: «Если говорить образно, то мне сразу дали по морде»|3
08:53 Веснина названа «Мисс Кубка Кремля»-2011, Давыденко получил приз «За честную игру»|3
22:27 Николай Давыденко: «Я удивился, что вообще сегодня вышел на корт»|8
23:23 Янко Типсаревич: «Москва и Санкт-Петербург – это турниры, которые я очень люблю»|5
21:05 Дмитрий Турсунов: «В ключевые моменты, в том числе на тай-брейке, я играл без ошибок»|0
22:14 Николай Давыденко: «Хочу завершить сезон хотя бы в тридцатке»|2
23:03 Андрей Черкасов: «Билеты на Кубок Кремля должны стоить не больше 300 долларов»|17
18:47 Теймураз Габашвили: «Против Давыденко попробую сыграть на длинных розыгрышах»|0
17:59 Янко Типсаревич: «После победы в Куала-Лумпуре я уверен в своих силах»|0
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