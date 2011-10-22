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    Теннис Янко Типсаревич – Николай Давыденко

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7
    Янко ТипсаревичСербия
    2 5
    Николай ДавыденкоРоссия
    Турнир Kremlin Cup. Мужчины. Москва, Россия, октябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 22 октября 2011, 19:40
    Статус матча завершен
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