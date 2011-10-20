11:22 Игорь Куницын: «Меня спасла подача»|1
17:59 Янко Типсаревич: «После победы в Куала-Лумпуре я уверен в своих силах»|0
15:53 Звонарева, Андреев и Куницын приступили к тренировкам в в «Олимпийском»|0
12:14 Янко Типсаревич: «Не стесняюсь спрашивать у Новака совета»|1
20:57 Маркос Багдатис: «Надеюсь продолжать в том же духе до конца сезона»|0
20:03 Янко Типсаревич: «Об итоговом турнире не думаю»|5
14:53 Типсаревич выиграл первый турнир АТР в карьере|6
22:19 Янко Типсаревич: «Для того, чтобы у меня были шансы на победу, я должен сыграть, как сегодня, или даже лучше»|0
17:12 Николай Давыденко: «Я пока не знаю точно, какого характера травма»|3
13:06 Сегодня день рождения отмечает Игорь Куницын|0
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