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    Теннис Янко Типсаревич – Игорь Куницын

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Янко ТипсаревичСербия
    7 1 0
    Игорь КуницынРоссия
    Турнир Kremlin Cup. Мужчины. Москва, Россия, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 20 октября 2011, 18:40
    Статус матча завершен
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