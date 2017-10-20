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    Теннис Дуди Села – Адриан Маннарино

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 1 2
    Дуди СелаИзраиль
    6 6 6
    Адриан МаннариноФранция
    Турнир Kremlin Cup. Мужчины. Москва, Россия, октябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 20 октября 2017, 15:15
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Дуди Села –  Рожерио Дутра да Сильва
    		 7:5 6:1
     Лукаш Росол –  Адриан Маннарино
    		 3:6 6:7

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Ричардас Беранкис
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