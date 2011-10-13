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    Теннис Саманта Стосур – Doi, Misaki

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Саманта СтосурАвстралия
    2 4
    Мисаки ДоиЯпония
    Турнир HP Open. Женщины. Токио, Япония, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 13 октября 2011, 09:25
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Саманта Стосур –  Ноппаван Летчевакарн
    		 6:3 3:6 7:5
     Коко Вандевей –  Мисаки Дои
    		 4:6 4:6  

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Шанель Схиперс
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