08:42 Чемпионская гонка WTA. Радванска и Павлюченкова поднялась на две позиции, Кириленко – на одну|0
08:39 Рейтинг WTA. Звонарева опустилась на две позиции, Радванска и Петкович вошли в десятку, Кузнецова – в двадцатку, Долонц – в сотню|0
22:18 Саманта Стосур: «Второй сезон подряд сыграю на итоговом турнире»|2
19:54 Звонарева и Стосур квалифицировались на итоговый турнир |13
10:40 В Пекине прошла вечеринка игроков|22
21:25 Мария Кириленко: «Вчера болельщики сломали забор»|-4
12:51 В Австралии выпущена марка в честь победы Стосур на US Open|1
11:00 Саманта Стосур: «Я сопереживаю Ли На»|1
08:26 Чемпионская гонка WTA. Звонарева поднялась на одну строчку, Радванска вошла в десятку|2
08:14 Рейтинг WTA. Звонарева поднялась на одну позицию, Кириленко – на три, Кузнецова опустилась на две|2
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