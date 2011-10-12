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    Теннис Тамарин Танасугарн – Матильда Йохансон

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Тамарин ТанасугарнТаиланд
    2 4
    Матильда ЙоханссонФранция
    Турнир HP Open. Женщины. Токио, Япония, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 октября 2011, 06:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Кристина Макхейл –  Тамарин Танасугарн
    		 3:6 5:7
     Матильда Йоханссон –  Ирина Фалкони
    		 6:3 6:2

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Анжелик Кербер
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