09:15 Майами (WTA). Гаспарян в первом круге сыграет с Бек, Касаткина – с Бондаренко, Жук – с Чжан Шуай|23
08:27 Чемпионская гонка WTA. Серена Уильямс вышла на второе место, Азаренко – на третье, Касаткина вошла в Топ-15|2
11:59 Виктория Азаренко: «В прошлом году мне не хватало скорости. Сейчас это изменилось»|7
10:50 Чжан Шуай обыграла Возняцки в самом длинном матче сезона WTA|8
08:16 Чемпионская гонка WTA. Хромачева вошла в Топ-100|0
10:21 Дель Потро, Гантухова, Чжан Шуай, Фриц получили wild card на турнир в Индиан-Уэллсе|8
08:54 Чемпионская гонка WTA. Остапенко вошла в Топ-10, Веснина – в Топ-50|6
08:36 Чемпионская гонка WTA. Эррани вошла в Топ-10|2
07:06 Дель Потро получил wild card в Индиан-Уэллс|4
10:22 Чемпионская гонка WTA. Кербер вышла на первое место, Шарапова, Макарова и Гаспарян вошли в Топ-20|1
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