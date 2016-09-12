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    Теннис Эри Ходзуми – Шуай Чжан

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 3
    Эри ХодзумиЯпония
    7 1 6
    Чжан ШуайКитай
    Турнир HP Open. Женщины. Токио, Япония, сентябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 сентября 2016, 03:10
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Наоми Осака
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