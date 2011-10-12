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    Теннис Евгения Родина – Юлия Гергес

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Евгения РодинаРоссия
    3 4
    Юлия ГергесГермания
    Турнир Generali Ladies Linz. Женщины. Линц, Австрия, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 октября 2011, 23:40
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Евгения Родина –  Магдалена Рыбарикова
    		 6:3 2:1
     Анастасия Севастова –  Юлия Гергес
    		 4:6 6:3 6:7

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Елена Янкович
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