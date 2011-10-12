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15:20 Юлия Гергес: «Я провела стабильный матч, что последние недели мне не удавалось»|2
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10:28 Юлия Гергес: «По сравнению с прошлой неделей я играла гораздо лучше»|0
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18:06 Tennis Twitter. Теннисный мир поддерживает Клейбанову|24
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