17:43 Патриция Майр-Ахляйтнер: «Не чувствовала своей игры и не могла найти форхенд»|0
18:40 Мария-Хосе Мартинес-Санчес: «Я сохраняла спокойствие до самого конца. Именно поэтому и победила»|0
11:19 Патриция Майр-Ахляйтнер: «Первак, должно быть, устала»|0
13:46 Патриция Майр-Ахляйтнер: «Мне кажется, у меня есть шансы в полуфинале»|0
09:52 Патриция Майр-Ахляйтнер: «На этой неделе у меня очень хорошая подача и удар с форхенда»|0
16:17 Арн снялась с «Уимблдона» из-за травмы колена|0
16:58 Первак не смогла выиграть турнир в Чехии|1
20:42 Первак вышла в финал турнира в Чехии|0
19:02 Сафину, снявшуюся с «Уимблдона», заменит Парментье|6
22:22 Стали известны обладатели wild card на «Ролан Гаррос»|25
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