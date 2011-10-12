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    Теннис Стефани Форец – Патрисия Мэйр

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 2 2
    Стефани ФорецФранция
    3 6 6
    Патриция Майр-АхляйтнерАвстрия
    Турнир Generali Ladies Linz. Женщины. Линц, Австрия, октябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 12 октября 2011, 21:40
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Петра Квитова
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