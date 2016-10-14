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16:15 Линц (WTA). Павлюченкова в первом круге сыграет с Севастовой, Касаткина – с Аллертовой|5
20:49 Мугуруса и Цибулкова сыграют в Линце; финал Пекина не гарантирует Киз участие в итоговом|7
14:40 Гарбинье Мугуруса: «Рада, что смогла выиграть тай-брейк»|1
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07:40 Рейтинг WTA. Кузнецова стала седьмой, Цибулкова вошла в Топ-10, Винус Уильямс из ее выпала, Хромачева попала в Топ-100|3
00:47 Гарбинье Мугуруса: «Буду и дальше так играть»|7
19:35 Янкович обыграла теннисистку Топ-5 впервые за 15 месяцев|1
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