android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Мугуруца Бланко, Гарбин – Голубич, Виктория

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 3 4
    Гарбинье МугурусаИспания
    5 6 4
    Виктория ГолубичШвейцария
    Турнир Generali Ladies Linz. Женщины. Линц, Австрия, октябрь. Четвертьфинал Четвертьфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 14 октября 2016, 18:50
    Статус матча завершен. Ret.
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Гарбинье Мугуруса –  Моника Никулеску
    		 6:1 6:1
     Юлия Гергес –  Виктория Голубич
    		 5:7 4:6

    Будущие соперники

    Полуфинал –  Мэдисон Киз
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    14 октября 2016

    09:40 Гарбинье Мугуруса: «С Никулеску был веселый матч – тяжелый, но веселый»|1

    10 октября 2016

    23:56 WTA открыла голосование на звание новичка года|11

    19:56 Гарбинье Мугуруса: «В жизни не видела такого заряженного турнира International!»|26

    9 октября 2016

    16:15 Линц (WTA). Павлюченкова в первом круге сыграет с Севастовой, Касаткина – с Аллертовой|5

    7 октября 2016

    20:49 Мугуруса и Цибулкова сыграют в Линце; финал Пекина не гарантирует Киз участие в итоговом|7

    3 октября 2016

    14:40 Гарбинье Мугуруса: «Рада, что смогла выиграть тай-брейк»|1

    07:47 Чемпионская гонка WTA. Кузнецова вошла в Топ-10|2

    07:40 Рейтинг WTA. Кузнецова стала седьмой, Цибулкова вошла в Топ-10, Винус Уильямс из ее выпала, Хромачева попала в Топ-100|3

    28 сентября 2016

    00:47 Гарбинье Мугуруса: «Буду и дальше так играть»|7

    27 сентября 2016

    19:35 Янкович обыграла теннисистку Топ-5 впервые за 15 месяцев|1



    Лучшие материалы