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    Теннис Брайан / Брайан – Е. Буторак/ П. Петцшнер

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 6
    Б. БрайанСША/М. БрайанСША
    6 3 10
    БуторакСША/ПетцшнерГермания
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Shanghai. Мужчины, пары. Шанхай, Китай, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 10 октября 2012, 14:40
    Статус матча завершен
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