11:39 Шанхай (АТР). Пары. Мирный и Нестор вышли в финал|0
15:30 Шанхай (АТР). Пары. Ллодра и Зимоньич вышли в полуфинал, братья Брайаны выбыли и другие результаты|0
12:36 Елена Веснина: «Спасибо Марине за комплимент, что я принимаю, как Джокович. Вот уж соврала!»|5
12:01 Марина Эракович: «Это наш первый турнир в паре с Еленой, и, по-моему, все идет отлично»|0
14:23 Зимоньич одержал 500-ю победу в туре в парном разряде|2
10:17 Гисела Дулко: «Под давлением мы играем только лучше»|0
10:11 Дулко и Пеннетта квалифицировались на итоговый турнир|1
11:47 Шанхай (АТР). Пары. Марах и Типсаревич вышли во второй круг, Надаль и Лопес выбыли и другие результаты|0
17:26 Ненад Зимоньич: «Очень важно хорошо играть в финалах»|1
16:12 Катарина Среботник: «Нельзя выиграть все очки – надо выигрывать важные»|0
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