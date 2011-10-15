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    Теннис Фирстенберг / Матковски – Ллодра М / Зимонич Н

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 6
    ФирстенбергПольша/МатковскиПольша
    6 7
    ЛлодраФранция/ЗимоньичСербия
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Shanghai. Мужчины, пары. Шанхай, Китай, октябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 15 октября 2011, 11:40
    Статус матча завершен
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    Новости команд

    15 октября 2011

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    14 октября 2011

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    12:01 Марина Эракович: «Это наш первый турнир в паре с Еленой, и, по-моему, все идет отлично»|0

    13 октября 2011

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    10:11 Дулко и Пеннетта квалифицировались на итоговый турнир|1

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