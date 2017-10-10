21:45 US Open. Пары. Хингис и Чжань стали чемпионками|18
22:44 US Open. Пары. Хингис и Чжань вышли в финал, Шафаржова и Стрыцова выбыли|10
21:00 US Open. Пары. Ройер и Текэу выиграли второй «Шлем»|5
22:23 US Open. Пары. Хингис и Чжань, Мирза и Шуай Пэн вышли в 1/2 финала|1
21:33 US Open. Пары. Ройер и Текэу вышли в финал|0
21:37 US Open. Пары. Континен и Пирс, Лопес и Лопес вышли в 1/2 финала, Маррей и Суарес выбыли|0
07:16 US Open. Пары. Третий круг. Рублев и Хачанов выбыли|2
07:10 US Open. Пары. Третий круг. Веснина и Макарова выбыли|16
07:28 US Open. Пары. Хачанов и Рублев вышли в 3-й круг, Медведев и Елгин выбыли|9
02:19 US Open. Пары. Веснина и Макарова вышли в 3-й круг|3
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