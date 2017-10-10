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    Теннис Джон Изнер & Джек Сок – Фелисиано Лопес & Марк Лопес

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    ИзнерСША/СокСША
    ЛопесИспания/ЛопесИспания
    Турнир ATP World Tour Masters 1000 Shanghai. Мужчины, пары. Шанхай, Китай, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 10 октября 2017, 10:10
    Статус матча завершен. W/O
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Лукаш Кубот,  Марсело Мело
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