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    Теннис Сантьяго Жиралдо – Дмитрий Турсунов

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7
    Сантьяго ХиралдоКолумбия
    4 6
    Дмитрий ТурсуновРоссия
    Турнир Japan Open. Мужчины. Токио, Япония, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 октября 2011, 07:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Робин Хаасе –  Сантьяго Хиралдо
    		 3:6 6:7
     Дмитрий Турсунов –  Янко Типсаревич
    		 7:6 6:7 7:5

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Рафаэль Надаль
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