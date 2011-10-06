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20:26 Дмитрий Турсунов: «Маррей вышел из соседнего душа и заставил меня краснеть»|26
21:11 Дмитрий Турсунов: «Проблема в том, что игроки никогда не соберутся все вместе»|0
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18:17 Гаэль Монфис: «Я был уверен, что смогу сыграть хорошо в третьем сете»|0
14:30 Дмитрий Турсунов: «Очень хочется прибавить в следующем круге»|1
22:53 Андрей Черкасов: «Может случиться такое, что некому будет играть в Кубке Дэвиса»|5
16:06 Дмитрий Турсунов: «Мне подойдет любая девчонка, которая может лучше меня подавать»|0
10:38 Шамиль Тарпищев: «Нормальная подготовка была только у Южного»|1
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