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    Теннис Марко Чудинелли – Гильермо Гарсия Лопез

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 4 6
    Марко КьюдинеллиШвейцария
    1 6 4
    Гильермо Гарсия-ЛопесИспания
    Турнир Japan Open. Мужчины. Токио, Япония, октябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 октября 2011, 13:55
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/8 финала –  Радек Штепанек
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