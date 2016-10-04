android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Джеймс Дакворт – Фелисиано Лопес

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 7 4
    Джеймс ДаквортАвстралия
    7 6 2
    Фелисиано ЛопесИспания
    Турнир Japan Open. Мужчины. Токио, Япония, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 4 октября 2016, 05:35
    Статус матча завершен. Ret.
    Онлайн Видео

    Видео

    Будущие соперники

    1/16 финала –  Хуан Монако
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    30 сентября 2016

    10:59 Хачанов впервые вышел в 1/2 финала ATP|45

    27 сентября 2016

    12:22 Жиль Симон: «Все соглашаются насчет таланта Федерера, но насчет Джоковича сомневаются»|104

    20 сентября 2016

    10:44 Сегодня день рождения Фелисиано Лопеса|1

    16 сентября 2016

    20:06 Фелисиано Лопес: «У Надаля проблемы с запястьем, и он не хотел рисковать»|2

    13:40 Надаль не сможет сыграть в первом матче встречи Кубка Дэвиса против Индии|4

    1 сентября 2016

    08:58 Жо-Вильфред Тсонга: «В последние несколько месяцев у меня были небольшие проблемы, которые заставляли меня плохо играть»|2

    14 августа 2016

    08:30 Лос-Кабос (ATP). Финал. Карлович обыграл Лопеса в матче с одним тай-брейком|7

    13 августа 2016

    08:32 Лос-Кабос (АТР). Карлович, Лопес вышли в финал|2

    25 июля 2016

    10:09 Рейтинг АТР. Хачанов вернулся в Топ-100|4

    24 июля 2016

    16:43 Фелисиано Лопес: «Ждал этот титул 10 лет»|6



    Лучшие материалы