10:59 Хачанов впервые вышел в 1/2 финала ATP|45
12:22 Жиль Симон: «Все соглашаются насчет таланта Федерера, но насчет Джоковича сомневаются»|104
10:44 Сегодня день рождения Фелисиано Лопеса|1
20:06 Фелисиано Лопес: «У Надаля проблемы с запястьем, и он не хотел рисковать»|2
13:40 Надаль не сможет сыграть в первом матче встречи Кубка Дэвиса против Индии|4
08:58 Жо-Вильфред Тсонга: «В последние несколько месяцев у меня были небольшие проблемы, которые заставляли меня плохо играть»|2
08:30 Лос-Кабос (ATP). Финал. Карлович обыграл Лопеса в матче с одним тай-брейком|7
08:32 Лос-Кабос (АТР). Карлович, Лопес вышли в финал|2
10:09 Рейтинг АТР. Хачанов вернулся в Топ-100|4
16:43 Фелисиано Лопес: «Ждал этот титул 10 лет»|6
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