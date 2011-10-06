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    Теннис Кевин Андерсон – Альберт Монтанез

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 7
    Кевин АндерсонЮАР
    6 6
    Альберт МонтанесИспания
    Турнир China Open. Мужчины. Пекин, Китай, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 октября 2011, 15:35
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Энди Роддик –  Кевин Андерсон
    		 4:6 5:7
     Альберт Монтанес –  Поль Капдевиль
    		 6:3 6:3

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Марин Чилич
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