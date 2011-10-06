11:38 Марди Фиш: «В матчах с Андерсоном зачастую надо просто ждать, пока он сам себя уничтожит»|0
15:04 Станислас Вавринка: «Мой следующий соперник опасен, он доказал это в матче с Марреем»|3
10:19 Кевин Андерсон: «Сегодня я сыграл так, как хотел»|0
10:08 Энди Маррей: «Такое случалось со мной пару раз в этом году, да и в прошлом тоже»|8
11:40 Альберт Монтанес: «Последние несколько дней были очень напряженными»|0
09:40 Робин Хаасе: «Одной из целей на этот сезон было выйти в полуфинал или финал и, может быть, победить»|2
12:43 Кевин Андерсон: «Сейчас я гораздо больше уверен в себе, чем раньше»|0
11:08 Участники турнира в Штутгарте провели тест-драйв нового «Мерседеса»|0
17:23 Кевин Андерсон: «Вернулся в команду из-за Джоковича»|5
19:29 Новак Джокович: «Очень здорово, что я победил в двух матчах, не потеряв ни сета»|2
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