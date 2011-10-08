22:07 Жо-Вильфред Тсонга: «Сам не ожидал от себя такой игры»|8
13:51 Томаш Бердых: «Я отлично себя чувствовал сегодня на корте и здорово играл»|0
20:54 Хуан Карлос Ферреро: «Это удивительно – находясь так далеко, чувствовать себя как дома»|1
17:52 Жо-Вильфред Тсонга: «Сегодня было совсем непросто, и я рад победе»|0
10:40 В Пекине прошла вечеринка игроков|22
16:57 Жо-Вильфред Тсонга: «Для первого круга это был сложный матч»|0
01:29 Рейтинг АТР. Давыденко поднялся на две позиции, Южный опустился на шесть, Андреев покинул сотню|2
09:46 Иван Любичич: «Разумеется, хотелось выиграть, но я не расстроен»|0
09:36 Жо-Вильфред Тсонга: «Здорово, что мне удалось выиграть перед французской публикой»|0
08:42 Рейтинг АТР. Тсонга поднялся на три позиции|0
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