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    Теннис Жо-Вильфред Тсонга – Томаш Бердых

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 1
    Жо-Вильфред ТсонгаФранция
    6 4 6
    Томаш БердыхЧехия
    Турнир China Open. Мужчины. Пекин, Китай, октябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 8 октября 2011, 15:30
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    Четвертьфинал Счет
     Жо-Вильфред Тсонга –  Хуан Карлос Ферреро
    		 6:3 6:4
     Томаш Бердых –  Фернандо Вердаско
    		 6:1 6:0

    Будущие соперники

    Финал –  Марин Чилич
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    Новости команд

    7 октября 2011

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    13:51 Томаш Бердых: «Я отлично себя чувствовал сегодня на корте и здорово играл»|0

    6 октября 2011

    20:54 Хуан Карлос Ферреро: «Это удивительно – находясь так далеко, чувствовать себя как дома»|1

    17:52 Жо-Вильфред Тсонга: «Сегодня было совсем непросто, и я рад победе»|0

    5 октября 2011

    10:40 В Пекине прошла вечеринка игроков|22

    4 октября 2011

    16:57 Жо-Вильфред Тсонга: «Для первого круга это был сложный матч»|0

    3 октября 2011

    01:29 Рейтинг АТР. Давыденко поднялся на две позиции, Южный опустился на шесть, Андреев покинул сотню|2

    26 сентября 2011

    09:46 Иван Любичич: «Разумеется, хотелось выиграть, но я не расстроен»|0

    09:36 Жо-Вильфред Тсонга: «Здорово, что мне удалось выиграть перед французской публикой»|0

    08:42 Рейтинг АТР. Тсонга поднялся на три позиции|0



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