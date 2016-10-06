16:56 Чэнду (ATP). Рамос-Винолас и Хачанов вышли в финал|64
15:34 Димитров одержал 200-ю победу|1
00:11 Люка Пуй: «В детстве любил Федерера и Надаля»|8
13:49 Рейтинг ATP. Пуй приблизился к Топ-15, Зверев – к Топ-20|0
01:20 Люка Пуй: «Ставил перед собой цель выиграть турнир в этом году»|3
00:02 Доминик Тим: «Думаю, мы скоро увидим Пуя в Топ-10»|5
19:01 Пуй и Зверев впервые выиграли турниры ATP|5
02:15 Лукас Пуи: «После US Open чувствую, что стал быстрее»|2
01:01 Доминик Тим: «Очень рад, что вышел в финал, хотя против Лукаса тоже будет очень сложно»|0
20:39 Мец (ATP). 1/2 финала. Тим обыграл Симона, Пуи – Гоффена|9
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