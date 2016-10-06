android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Теннис Пуйлл, Лукаш – Dimitrov, Grigor

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    7 6 4
    Люка ПуйФранция
    6 7 6
    Григор ДимитровБолгария
    Турнир China Open. Мужчины. Пекин, Китай, октябрь. 1/16 финала 1/16 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 октября 2016, 09:10
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/32 финала Счет
     Люка Пуй –  Лу Ен-Хсунь
    		 6:1 6:2
     Григор Димитров –  Стив Джонсон
    		 7:5 6:7 6:4

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Рафаэль Надаль
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции



    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    1 октября 2016

    16:56 Чэнду (ATP). Рамос-Винолас и Хачанов вышли в финал|64

    28 сентября 2016

    15:34 Димитров одержал 200-ю победу|1

    27 сентября 2016

    00:11 Люка Пуй: «В детстве любил Федерера и Надаля»|8

    26 сентября 2016

    13:49 Рейтинг ATP. Пуй приблизился к Топ-15, Зверев – к Топ-20|0

    01:20 Люка Пуй: «Ставил перед собой цель выиграть турнир в этом году»|3

    00:02 Доминик Тим: «Думаю, мы скоро увидим Пуя в Топ-10»|5

    25 сентября 2016

    19:01 Пуй и Зверев впервые выиграли турниры ATP|5

    02:15 Лукас Пуи: «После US Open чувствую, что стал быстрее»|2

    01:01 Доминик Тим: «Очень рад, что вышел в финал, хотя против Лукаса тоже будет очень сложно»|0

    24 сентября 2016

    20:39 Мец (ATP). 1/2 финала. Тим обыграл Симона, Пуи – Гоффена|9



    Лучшие материалы