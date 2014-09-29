08:43 Каролин Гарсия: «И с Винус, и с Радванской старалась показывать свою игру»|1
08:34 Агнешка Радванска: «Не думала о том, что уже почти квалифицировалась на итоговый»|1
21:05 Каролин Гарсия: «При счете 2:5 я проигрывала всего с одним брейком. Я знала, что могу отыграться»|1
14:50 Гарсия отыгралась у Винус Уильямс со счета 2:5 в третьем сете и одержала седьмую победу над теннисисткой Топ-20|13
13:19 Ана Иванович: «Турнир в Бирмингеме – это отличная подготовка к «Уимблдону», и я довольна тем, что провела столько матчей на траве»|0
20:22 Бирмингем (WTA). Иванович и Захлавова-Стрыцова вышли в финал|5
11:17 Ана Иванович: «Каждый матч – это новая задача, и я рада, что постоянно прибавляю»|3
10:41 Шуай Чжан: «Пару дней назад я сказала тренеру, что никогда хорошо не играла на траве»|0
21:51 Каролин Гарсия: «Я за последнее время испытала много эмоций и к сегодняшним была не готова»|3
16:36 Каролин Гарсия: «Турнир в Мадриде показал, что в моей игре есть то, что нужно для побед над топ-теннисистками»|4
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