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    Теннис Шай Жанг – Каролин Гарсиа

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    1 4
    Чжан ШуайКитай
    6 6
    Каролин ГарсияФранция
    Турнир China Open. Женщины. Пекин, Китай, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 29 сентября 2014, 14:30
    Статус матча завершен
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