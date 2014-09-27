20:54 Каролин Возняцки: «Я знала, что против Карлы нужно будет караулить свои шансы»|3
13:25 Кирстен Флипкенс: «Хотя я проигрывала 4:6, 3:5, у меня было ощущение, что ход матча может измениться. Так и произошло»|1
10:04 Мария Шарапова: «Наварро провела очень хороший матч, а я не могла найти ритм»|11
10:04 Суарес-Наварро одержала 40-ю победу в сезоне|3
09:10 Мария Шарапова: «Несколько недель не находилась в атмосфере соревнований»|2
10:16 Светлана Кузнецова: «Мне нужно лучше проводить концовки матчей»|1
15:27 Ангелик Кербер: «В матче с Шараповой терять мне нечего»|30
09:59 Ангелик Кербер: «Матч с Уотсон получился как раз таким, как я и ожидала»|0
21:38 Флипкенс и Малисс прекратили сотрудничество|7
12:26 Карла Суарес-Наварро: «Это самое тяжелое поражение в моей карьере»|7
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