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    Теннис Карла Суарес-Наварро – Кирстен Флипкенс

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6
    Карла Суарес-НаварроИспания
    2 4
    Кирстен ФлипкенсБельгия
    Турнир China Open. Женщины. Пекин, Китай, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 27 сентября 2014, 17:50
    Статус матча завершен
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