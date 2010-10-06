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    Теннис Франческа Скьявоне – Вера ДУшевина

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 6
    Франческа СкьявонеИталия
    6 3 1
    Вера ДушевинаРоссия
    Турнир China Open. Женщины. Пекин, Китай, октябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 6 октября 2010, 15:30
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Франческа Скьявоне –  Полона Герцог
    		 6:3 6:3
     Вера Душевина –  Роберта Винчи
    		 3:6 6:2 6:3

    Будущие соперники

    1/4 финала –  Вера Звонарева
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