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10:09 Рейтинг WTA. Дементьева стала девятой ракеткой мира, Азаренко вошла в десятку, Шарапова опустилась на шесть позиций|3
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