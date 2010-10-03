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    Теннис Анастасия Севастова – Саманта Стосур

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 7 7
    Анастасия СевастоваЛатвия
    6 6 5
    Саманта СтосурАвстралия
    Турнир China Open. Женщины. Пекин, Китай, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 3 октября 2010, 11:30
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Доминика Цибулкова
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