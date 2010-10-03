10:30 Чемпионская гонка WTA. Кудрявцева вошла в Топ-60, Родина – в Топ-100|0
10:15 Рейтинг WTA. Сафина вошла в Топ-50, Кудрявцева и Веснина – в Топ-60, Родина – в Топ-100|1
07:57 Чемпионская гонка WTA. В первой десятке без перемен, Кудрявцева вошла в сотню|1
07:54 Рейтинг WTA. В первой десятке без перемен, Кудрявцева и Первак вошли в сотню|1
08:06 Чемпионская гонка WTA. Возняцки возглавила гонку, Звонарева поднялась на четвертую позицию, Дементьева вернулась в десятку|2
07:57 Рейтинг WTA. Звонарева поднялась на четвертую строчку, Дементьева вернулась в Топ-10|13
23:57 Саманта Стосур: «В Австралии могу выступить очень успешно»|1
21:01 Стосур приняла участие в фотосессии для Lacoste|2
13:42 Саманта Стосур: «Разбрасываться такими возможностями – непозволительная роскошь»|1
11:38 Ким Клийстерс: «На ключевых очках я продемонстрировала качественную игру»|4
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