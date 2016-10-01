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08:16 Лисицки покинет Топ-100 |10
20:55 Мальорка (WTA). Мугуруса в первом круге сыграет с Флипкенс, Младенович – с Лисицки|3
21:38 Лючич-Барони вышла во второй финал в Страсбурге спустя 19 лет после первого|6
16:56 Лисицки рассталась с тренером |4
10:24 Тимеа Бабош: «Приехала только вчера вечером, потому что не хотела пропускать встречу выпускников»|2
13:16 Куала-Лумпур (WTA). Куличкова и Панова начнут турнир матчами с квалифаерами|2
09:39 Сабин Лисицки: «Восстановление после травмы колена проходило дольше, чем ожидалось»|3
13:48 IPTL. Команда Маррея, Вавринки и Киргиоса выиграла турнир|24
19:59 IPTL. Индия. Надаль обыграл Федерера|86
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