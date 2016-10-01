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    Теннис Lucic, Mirjana – Сабин Лисицки

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    2 2
    Мирьяна Лючич-БарониХорватия
    6 6
    Сабин ЛисицкиГермания
    Турнир China Open. Женщины. Пекин, Китай, октябрь. 1/64 финала 1/64 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 1 октября 2016, 08:34
    Статус матча завершен
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    Будущие соперники

    1/32 финала –  Элина Свитолина
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