20:54 Каролин Возняцки: «Я знала, что против Карлы нужно будет караулить свои шансы»|3
21:59 Гарбин Мугуруса: «Два года назад с психологией у меня была просто катастрофа»|0
11:38 Каролин Возняцки: «Мне нужен высокий парень, чтобы я могла ходить на каблуках»|47
16:57 Серена Уильямс: «Нет времени на любовь. Мне еще в Ухань ехать»|22
18:40 Каролин Возняцки: «Марафон будет моей первой гонкой. Начинаю с легкого»|6
17:01 Серена Уильямс: «С Каро я могу опустить свою защиту»|24
17:32 Чемпионская гонка WTA. Серена Уильямс возглавила гонку, Макарова – 11-я|5
17:19 Рейтинг WTA. Шарапова вошла в Топ-5, Возняцки – в Топ-10, Макарова – в Топ-15|12
09:59 Каролин Возняцки: «18 побед на турнирах «Большого шлема». Такого может добиться только выдающийся мастер»|8
09:07 Серена Уильямс: «Уже и не думала, что в этом году смогу выиграть «Шлем»|39
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