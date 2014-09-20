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    Теннис Мугуруца Бланко, Гарбин – Каролин Возняцки

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    4 6 2
    Гарбинье МугурусаИспания
    6 2 6
    Каролин ВозняцкиДания
    Турнир Toray Pan Pacific Open. Женщины. Токио, Япония, октябрь. Полуфинал Полуфинал
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 20 сентября 2014, 07:00
    Статус матча завершен
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    Новости команд

    19 сентября 2014

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    11 сентября 2014

    11:38 Каролин Возняцки: «Мне нужен высокий парень, чтобы я могла ходить на каблуках»|47

    10 сентября 2014

    16:57 Серена Уильямс: «Нет времени на любовь. Мне еще в Ухань ехать»|22

    9 сентября 2014

    18:40 Каролин Возняцки: «Марафон будет моей первой гонкой. Начинаю с легкого»|6

    17:01 Серена Уильямс: «С Каро я могу опустить свою защиту»|24

    8 сентября 2014

    17:32 Чемпионская гонка WTA. Серена Уильямс возглавила гонку, Макарова – 11-я|5

    17:19 Рейтинг WTA. Шарапова вошла в Топ-5, Возняцки – в Топ-10, Макарова – в Топ-15|12

    09:59 Каролин Возняцки: «18 побед на турнирах «Большого шлема». Такого может добиться только выдающийся мастер»|8

    09:07 Серена Уильямс: «Уже и не думала, что в этом году смогу выиграть «Шлем»|39



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