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10:12 Сегодня дни рождения Виктории Азаренко, Анабель Медины-Гарригес, Ивонн Гулагонг и Ника Боллетьери|3
20:41 Мария Шарапова: «Мне еще не выпадало чести поприветствовать королеву»|14
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10:30 Мария Шарапова: «Хотя впереди большие турниры, я не чувствую давления»|3
22:50 Недоигранные из-за дождя четвертьфинальные матчи турнира в Страсбурге перенесены на пятницу|3
11:26 Александра Дульгеру: «Катерина была травмирована в последнее время, но в некоторых розыгрышах показала классную игру»|1
14:01 Янкович одержала 400-победу в карьере в одиночном разряде|2
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