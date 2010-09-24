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    Теннис Екатерина Бондаренко – Анабель Медина-Гарригес

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    Катерина БондаренкоУкраина
    Анабель Медина-ГарригесИспания
    Турнир Toray Pan Pacific Open. Женщины. Токио, Япония, октябрь. 1/32 финала 1/32 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 24 сентября 2010
    Статус матча перенесен
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    Будущие соперники

    1/16 финала –  Анастасия Павлюченкова
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