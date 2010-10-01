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    Теннис Каролин Возняцки – Виктория Азаренко

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 6 6
    Каролин ВозняцкиДания
    2 7 4
    Виктория АзаренкоБеларусь
    Турнир Toray Pan Pacific Open. Женщины. Токио, Япония, октябрь. 1/2 финала 1/2 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 1 октября 2010, 08:00
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/4 финала Счет
     Каролин Возняцки –  Агнешка Радванска
    		 5:0
     Коко Вандевей –  Виктория Азаренко
    		 2:6 1:6

    Будущие соперники

    финал –  Елена Дементьева
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