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16:43 Каролин Возняцки: «Если не получится стать первой в этом сезоне, у меня еще будут шансы»|33
16:40 Радванска снялась в матче с Возняцки из-за травмы стопы|2
14:47 Виктория Азаренко: «Мне удалось реализовать свой план на игру»|1
19:33 Возняцки квалифицировалась на итоговый турнир|13
16:50 Каролин Возняцки: «Несмотря на легкий счет, матч был трудный»|1
10:00 Каролин Возняцки: «Против Павлюченковой постараюсь сама решать исход розыгрышей»|2
22:51 Tennis Twitter. Маррей на мальчишнике у брата, Типсаревич приглашает Лопеса на финал Кубка Дэвиса|43
10:30 Чемпионская гонка WTA. Кудрявцева вошла в Топ-60, Родина – в Топ-100|0
10:15 Рейтинг WTA. Сафина вошла в Топ-50, Кудрявцева и Веснина – в Топ-60, Родина – в Топ-100|1
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