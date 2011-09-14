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    Теннис Алла Кудрявцева – Виталия Дьяченко

    теннис. BNP Paribas Open. 1/32 финала схема календарь
    6 2 6
    Алла КудрявцеваРоссия
    1 6 3
    Виталия ДьяченкоРоссия
    Турнир Tashkent Open. Женщины. Ташкент, Узбекистан, сентябрь. 1/8 финала 1/8 финала
    Сетка |Календарь
    Дата проведения 14 сентября 2011, 12:40
    Статус матча завершен
    Онлайн Видео

    Видео

    Предыдущий матч

    1/16 финала Счет
     Алла Кудрявцева –  Весна Долонц
    		 6:2 7:5
     Ольга Говорцова –  Виталия Дьяченко
    		 6:7 6:3 4:6

    Будущие соперники

    Четвертьфинал –  Сорана Кырстя
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